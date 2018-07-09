İHA'da yer alan habere göre; Toplu Konut İdaresi ( TOKİ)'nin, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesinde inşa ettiği 315 konutluk proje için kura çekimi gerçekleştirildi. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde, adeta izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi kura çekimine katılmak için kültür merkezine akın etti.



TOKİ’nin Ayrancılar ’da inşa ettiği 315 konut için toplamda 4270 başvuru alındı. Torbalı 4. Noteri tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde, 3 bin 53 başvurunun yapıldığı 2+1 konutlar için 127’si asil 70’i yedek olmak üzere 197 kişi belirlendi. Bin 216 başvurunun gerçekleştirildiği 3+1 konutlar için de 159’u asil 80’i de yedek olmak üzere 239 kişi belirlendi. TOKİ projesinde öncelik şehit ailelerine verildi. TOKİ konutları için başvuruda bulunan şehit aileleri kuraya girmeden ev sahibi oldular.





TOKİ’nin Torbalı’da ikinci etap projesi için girişimlerin devam ettiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçede yaşam kalitesi arttıkça, yeni iş alanları çoğaldıkça Torbalı’nın merkez ilçeleri de geride bırakan büyüme trendi yakaladığını belirterek, "Son 5 yılda nüfusumuz ortalama her yıl 10 bin ile 12 bin arasında artıyor. İlçemize İZBAN’nın gelmesiyle ulaşılabilirlikte metropol ilçelerden farkımız kalmadı. Üretim odaklı bir ilçe olduğumuz için iş olanakları fazla. Torbalı’da bütün meslek gruplarına iş var diyebilirim. Ulaşılabilir, sosyal yaşam alanları bakımından zengin, huzurlu en önemlisi hoşgörülü bir ilçe. Torbalı İstanbul’un küçük versiyonudur. Çalışana, üretene, okumak isteyene, huzur içinde emekliliğini yaşamak isteyene, yatırım yapana, girişimciye, doğa ve spor tutkunlarına herkese uygun potansiyele sahip bir ilçe. 800 fabrika, binlerce yeni konut, tarımdaki canlılık, marka firmaların projeleri bunun göstergesidir" şeklinde konuştu.