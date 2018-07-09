İHA'da yer alan habere göre; Toplu Konut İdaresi ( TOKİ)'nin, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesinde inşa ettiği 315 konutluk proje için kura çekimi gerçekleştirildi. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde, adeta izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi kura çekimine katılmak için kültür merkezine akın etti.
TOKİ’nin Ayrancılar ’da inşa ettiği 315 konut için toplamda 4270 başvuru alındı. Torbalı 4. Noteri tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde, 3 bin 53 başvurunun yapıldığı 2+1 konutlar için 127’si asil 70’i yedek olmak üzere 197 kişi belirlendi. Bin 216 başvurunun gerçekleştirildiği 3+1 konutlar için de 159’u asil 80’i de yedek olmak üzere 239 kişi belirlendi. TOKİ projesinde öncelik şehit ailelerine verildi. TOKİ konutları için başvuruda bulunan şehit aileleri kuraya girmeden ev sahibi oldular.
TOKİ’nin Torbalı’da ikinci etap projesi için girişimlerin devam ettiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçede yaşam kalitesi arttıkça, yeni iş alanları çoğaldıkça Torbalı’nın merkez ilçeleri de geride bırakan büyüme trendi yakaladığını belirterek, "Son 5 yılda nüfusumuz ortalama her yıl 10 bin ile 12 bin arasında artıyor. İlçemize İZBAN’nın gelmesiyle ulaşılabilirlikte metropol ilçelerden farkımız kalmadı. Üretim odaklı bir ilçe olduğumuz için iş olanakları fazla. Torbalı’da bütün meslek gruplarına iş var diyebilirim. Ulaşılabilir, sosyal yaşam alanları bakımından zengin, huzurlu en önemlisi hoşgörülü bir ilçe. Torbalı İstanbul’un küçük versiyonudur. Çalışana, üretene, okumak isteyene, huzur içinde emekliliğini yaşamak isteyene, yatırım yapana, girişimciye, doğa ve spor tutkunlarına herkese uygun potansiyele sahip bir ilçe. 800 fabrika, binlerce yeni konut, tarımdaki canlılık, marka firmaların projeleri bunun göstergesidir" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.