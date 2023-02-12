TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ kuraları Kahramanmaraaş merkezli iki büyük depremin ardından ertelendi. Mart 2023 tarihine kadar bitmesi beklenen TOKİ kuralarına deprem nedeniyle ara verildi. "TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları aranırken konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte yeni TOKİ kura tarihleri ile güncel bilgiler...