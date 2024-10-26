TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları 26 Ekim 2024: TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları için araştırmalar başladı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde depremzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 konut bugün hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ Malatya kura çekimi canlı yayını AFAD'ın YouTube hesapları üzerinden takip edildi. Peki, TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan 11 ilde inşa edilen deprem konutları, il il hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Bugün Malatya’da 6 bin 759 konutun hak sahiplerini belirleme kurası ve anahtar teslim töreni yapıldı. TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Çekilişin ardından kura sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Peki, 2024 TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Malatya kura sonuçları sorgulama ekranı…
11 İLDE 29 BİN 311 DEPREM KONUTU KURA İLE TESLİM EDİLDİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun bugün kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirmişti.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak kura töreni ile hak sahibi vatandaşlarla buluşturulacağı belirtilmişti.
Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanında olmaya, afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz."
TOKİ MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILDI!
Malatya deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü yapıldı.
Kura ile birlikte Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.
TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Malatya Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edildi.
TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
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