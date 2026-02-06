TOKİ Osmaniye kura çekimi tarihi ertelendi! 2026 TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Osmaniye'de 2 bin 990 konut inşa edecek. 1+1 ve 2+1 tipindeki evlerin hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 2-8 Şubat haftasının kura takvimine göre, Osmaniye projelerinin kura çekimi 6 Şubat Cuma günü yapılacaktı. Ancak TOKİ Osmaniye kura çekimi tarihi ertelendi. Peki, 2026 TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve saat kaçta başlayacak? İşte, Osmaniye TOKİ hak sahibi belirleme kura tarihi, saati ve yeri...
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Osmaniye kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak.
Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, noter huzurunda Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Saray’ında yapılacak.
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Osmaniye kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Osmaniye kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
OSMANİYE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Osmaniye’nin Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplam 2 bin 990 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1300
Bahçe 120
Düziçi 500
Hasanbeyli 220
Kadirli 700
Sumbas 50
Toprakkale 100
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.