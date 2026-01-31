TOKİ Samsun kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Samsun 6 bin 397 konut kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Açıklanan takvime göre bugün Samsun projeleri için kura çekilecek. Böylece Samsun'da inşa edilecek toplam 6 bin 397 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Samsun kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? İşte 31 Ocak 2026 TOKİ Samsun kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası.
Yüzyılın Konut Projesi’nde bugün Bartın, Nevşehir ve Samsun illeri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Samsun kurası ile Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde toplam 6 bin 397 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Samsun kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Samsun kura çekimi nereden izlenir? İşte, 31 Ocak 2026 TOKİ Samsun kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Samsun kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Saat 12.00'de başlayacak çekiliş, Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda yapılacak.
TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Samsun kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Samsun kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
SAMSUN’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Samsun’un Merkez (Atakum, Canik, İlkadım Tekkeköy), Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde toplam 6 bin 397 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Atakum, Canik, İlkadım Tekkeköy) 3750
Alaçam 150
Asarcık 100
Ayvacık 120
Bafra 500
Çarşamba 300
Havza 140
Kavak 150
Ladik 142
19 Mayıs 125
Salıpazarı 120
Terme 300
Vezirköprü 450
Yakakent 50
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.