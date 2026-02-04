TOKİ Tekirdağ kura tarihi belli oldu mu? TOKİ Şubat kura takvimi ile Tekirdağ kurası ne zaman?
TOKİ her hafta 500 bin konut projesi ile 81 ilde kura çekimlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Şubat ayının ilk haftasının kura takviminin yayınlanmasının ardından gözler Tekirdağ kurasına döndü. Proje kapsamında Tekirdağ'da toplam 6 bin 865 konut hayata geçirilecek. Peki, TOKİ Tekirdağ kura tarihi belli oldu mu, başvuruları kabul edilenlerin isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...
TOKİ’nin başlattığı “Yüzyılın Konut Projesi” ile il il kuralar yapılmaya devam ediyor. Her gün farklı bir şehirde kura çekimleri tamamlanırken Tekirdağ kura tarihi merak ediliyor. Tekirdağ’da inşa edilecek 6 bin 865 konut ile binlerce vatandaş ev sahibi olacak. Tekirdağ Merkez (Süleymanpaşa) başta olmak üzere, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Ergene, Şarköy gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda “TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TOKİ TEKİRDAĞ’DA 6 BİN 865 KONUT İNŞA EDECEK
500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Tekirdağ’da 6 bin 865 konut hayata geçiriyor. Tekirdağ’da toplam 10 ilçede inşa edilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ TEKİRDAĞ KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2-8 Şubat TOKİ kura takvimini yayınladı. Takvim doğrultusunda TOKİ Tekirdağ kura tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TOKİ TEKİRDAĞ KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
TOKİ kuraları için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından paylaşılıyor. Tekirdağ kurasının isim listesi ise henüz yayınlanmadı.
TOKİ TEKİRDAĞ KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
TOKİ’nin Tekirdağ’da inşa edeceği 6 bin 865 konut için ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Tekirdağ Merkez’de (Süleymanpaşa) 1.000,
Çerkezköy’de 1.300,
Çorlu’da 1.500,
Ergene’de 400,
Kapaklı’da 1.500,
Malkara’da 235,
Marmaraereğlisi’nde 60,
Muratlı’da 200,
Saray’da 320,
Şarköy’de 350 konut hayata geçirilecek.
TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara, 5 bin TL olarak belirlenen başvuru ücreti iade edilecek.
İade işlemleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra başlayacak. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.