TOKİ’nin başlattığı “Yüzyılın Konut Projesi” ile il il kuralar yapılmaya devam ediyor. Her gün farklı bir şehirde kura çekimleri tamamlanırken Tekirdağ kura tarihi merak ediliyor. Tekirdağ’da inşa edilecek 6 bin 865 konut ile binlerce vatandaş ev sahibi olacak. Tekirdağ Merkez (Süleymanpaşa) başta olmak üzere, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Ergene, Şarköy gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda “TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...