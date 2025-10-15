TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurularında son günler! Kampanyadan kimler yararlanabilir?
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında son günlere girildi. Kampanya kapsamında borcunu erken kapatıp tapusunu hemen teslim almak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, yüzde 25 oranında indirim imkanından faydalanabilecek. Borcunun tamamını ödeyemeyecek vatandaşlar da kampanyadan yararlanabilecek; ancak başvuru yapabilmeleri için, mevcut döneme ait taksitlerin eksiksiz ödenmiş olması ve geçmiş dönemden kalan herhangi bir taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. İşte TOKİ'nin sunduğu yüzde 25 indirim kampanyasının ayrıntıları…
TOKİ KAMPANYASINDAN BİNLERCE KİŞİ YARARLANDI
Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. Bu kapsamda borcunu tamamen kapatan 7 bin 910 kişi tapularını almaya hak kazandı.
Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 25 indirim kampanyasından faydalandı.
TOKİ KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
TOKİ YÜZDE 25 KAMPANYA ŞARTLARI
- Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.
- İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
- Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.
BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK
Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.
Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.