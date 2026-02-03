Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Zonguldak kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Zonguldak 1872 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura sırası Zonguldak'a geldi. Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde inşa edilecek toplam 1872 konut için hak sahibi belirleme kurası 3 Şubat Salı bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Zonguldak kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Zonguldak’ta kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Zonguldak 1872 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Zonguldak kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Zonguldak kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Zonguldak kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ZONGULDAK’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Zonguldak’ın Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde toplam 2 bin 604 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Kilimli) 300

        Merkez Beycuma 60

        Alaplı 120

        Çaycuma 100

        Çaycuma Karapınar 47

        Çaycuma Nebioğlu 100

        Çaycuma Perşembe 100

        Devrek 300

        Devrek Çaydeğirmeni 100

        Ereğli 250

        Ereğli Gülüç 38

        Ereğli Kandilli 100

        Ereğli Ormanlı 63

        Gökçebey 100

        Kozlu 94

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı