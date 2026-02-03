TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Zonguldak 1872 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Zonguldak projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1872 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Zonguldak kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ Zonguldak kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 3 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde toplam 1872 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Zonguldak kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Zonguldak kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapıldı.
Saat 11.00’de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Zonguldak kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Zonguldak kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ZONGULDAK’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Zonguldak’ın Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde toplam 2 bin 604 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Kilimli) 300
Merkez Beycuma 60
Alaplı 120
Çaycuma 100
Çaycuma Karapınar 47
Çaycuma Nebioğlu 100
Çaycuma Perşembe 100
Devrek 300
Devrek Çaydeğirmeni 100
Ereğli 250
Ereğli Gülüç 38
Ereğli Kandilli 100
Ereğli Ormanlı 63
Gökçebey 100
Kozlu 94
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.