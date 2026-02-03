Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Zonguldak 1872 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Zonguldak projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1872 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Zonguldak kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ Zonguldak kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 3 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde toplam 1872 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Zonguldak kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Zonguldak kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 11.00’de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Zonguldak kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Zonguldak kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ZONGULDAK’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Zonguldak’ın Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde toplam 2 bin 604 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Kilimli) 300

        Merkez Beycuma 60

        Alaplı 120

        Çaycuma 100

        Çaycuma Karapınar 47

        Çaycuma Nebioğlu 100

        Çaycuma Perşembe 100

        Devrek 300

        Devrek Çaydeğirmeni 100

        Ereğli 250

        Ereğli Gülüç 38

        Ereğli Kandilli 100

        Ereğli Ormanlı 63

        Gökçebey 100

        Kozlu 94

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor