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TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli ailelerin gözü TOKİ Sosyal konut başvurusuna çevrildi. 81 il TOKİ sosyal konut projesi müjdesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vermişti. Bu proje ile ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş TOKİ başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. İşte, detaylar…

  • 01
    TOKİ’DEN MÜJDE! TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOKİ başvuru tarihleri ve başvuru şartları araştırmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamasının ardından hız kazandı. Özel bir televizyon kanalının canlı yayına konuk olan Bakan Kurum 81 il için TOKİ sosyal konut müjdesini verdi. Daha önce 100 bin konut ile binlerce vatandaşı ev sahibi yapan bu proje ile ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler “TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 81 il TOKİ sosyal konut başvurularına dair merak edilenler…
  • 02
    TOKİ’DEN MÜJDE! TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ  sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 81 il için sosyal konut müjsesi veren Bakan Kurum, ''TOKİ konut sektöründe bu yüzden var. Son 20 yılda bir milyon 200 bin konut ürettik. TOKİ'nin serbest piyasadaki payı yüzde 8'ken bunu yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu, konut alması zor olan vatadandaşlarımız için. Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.

    Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' Ifadelerini kullandı. TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama söz konusu değilken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi.
  • 03
    TOKİ’DEN MÜJDE! TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    -Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

    -Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

    -Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
  • 04
    TOKİ’DEN MÜJDE! TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    -TOKİ başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
    Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

    -Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.),
  • 05
    TOKİ’DEN MÜJDE! TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan;

    1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,
    2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
    3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
    4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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