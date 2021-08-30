Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
ABONE OL

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden bir grup milli sporcu yurda döndü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden ve yarışmaları sona eren bir grup milli sporcu yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan kafilede, bronz madalya kazanan judocular Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik de yer aldı

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden bir grup milli sporcu yurda döndü
AA

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen sporcu kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Kafilede bronz madalya kazanan judocular Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik de yer aldı.

Milli sporcuları karşılayanlar arasında bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Judoda aldığımız 2 madalya bizi çok mutlu etti. Sadece judoda değil kadın ve erkek golbol takımlarımızın madalya mücadeleleri devam ediyor. Ayrıca 4 atletimizin de müsabakaları başlayacak. Daha madalya çıkaracağımıza inanıyorum. GESF sporcuları, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da 57 kiloda bronz madalya alan milli judocu Zeynep Çelik, duygularını anlatmakta zorlandığını aktararak, "18 günlük bir aradan sonra ülkeme bronz madalyayla dönmenin gururunu yaşıyorum. Heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemize bronz madalya kazandırdık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Judoda 60 kiloda üçüncü olan Recep Çiftçi de "Ülkemize madalyayla dönmenin gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil." dedi.

Havalimanına gelir gelmez ilk olarak 2 aylık oğluna sarılan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Oğlumu çok özlemiştim. Olimpiyata gitmeden önce bir söz vermiştim. Önce ülkemiz ve bayrağımız, sonra da oğlum için mücadele edecektim. Elimden geleni yaptım ve ülkemize bronz madalya kazandırdım. İnşallah 2024 yılında ülkemize altın madalya getirmek istiyoruz. Bizi destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığına, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, federasyonumuz, kulübümüz ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum."

Madalyasını eşi Zeynep Çiftçi'nin boynuna takan Recep Çiftçi, madalyanın asıl sahibinin eşi olduğunu vurgulayarak, "Madalyayı eşim hak etti. Ben onlar için mücadele ettim. Gerçek sahipleri onlar. Çocuğum 20 günlükken kampa katıldım. Sonra hiç göremedim. Şimdi 2 aylık oldu, büyümüş." şeklinde görüş belirtti.

Zeynep Çiftçi ise, "Recep ile gurur duyuyoruz. Kendisi sözünü tuttu ve bronz madalyayla döndü. Hem ülkemiz hem de oğlumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi | Elif İldem 21 yıllık paralimpik rekoru kırıldı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI 21 yıllık rekoru kırdı!
Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya elde etti
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Okçulukta gümüş madalya!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda günün sonuçları
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Çeyrek finali garantiledik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan sporcuları telefonla kutladı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan sporcuları ...
Golbol Kadın Milli Takımı'ndan 3'te 3
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Golbol Kadın Milli Takımı'ndan 3'te 3
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda günün sonuçları
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da günün sonuçları!
Son dakika haberi Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyalar!
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyalar!
Tokyo'da 3 madalya garanti
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da 3 madalya garanti
Nihat Türkmenoğlu, Tokyo'da dünya rekoru kırdı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da dünya rekoru kırdık!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.