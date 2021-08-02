Belaruslu sporcu eve zorunlu uçuşu reddetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Belaruslu yetkililer, sporcunun zorla havalimanına götürülmesine ilişkin 24 yaşındaki sprinterın psikolojik durumunu öne sürerken öte yandan bir dizi kurum ve ülke sporcu ile iletişime geçti.

Avrupa'ya sığınmayı düşündüğü belirtilen Tsimanouskaya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan vize teklifi aldı.

— William Mallard (@BillyMallard) August 2, 2021

SPORCU JAPON YETKİLİLERİN GÖZETİMİNDE

BBC’nin aktardığı haberde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Belaruslu sporcunun Japon yetkililerin gözetiminde olduğu belirtildi.

Komite, Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden konuyla ilgili tam bir rapor istedi. Konuya ilişkin IOC ve Japon makamları da daha fazla görüşeceğini ve olimpiyatlar öncesinde de Belaruslu komiteye yönelik önlemler alındığı belirtildi. Önlemlerin nedeni ise Belarus’un olimpiyatlara katılan sporcularını koruyamaması.

NE OLDU?

Pazartesi günü kadınlar 200 metre yarışında yarışacak olan sprinter, daha önce sosyal medyada paylaştığı videosunda bazı takım arkadaşlarının doping testlerinden geçmemeleriyle ilgili olarak yarışmaya uygun olmadığı tespit edildikten sonra kısa sürede başka bir yarışa girmekten şikâyet etti.

Belarus devlet medyasında video, eleştirilerin odak noktası haline gelirken 24 yaşındaki sporcunun ‘‘ekip ruhundan yoksun’’ olduğu eleştirileri yapıldı.

BBC, sporcunun, takım yetkilileri tarafından eve dönmesi için "baskı altında tutulduğu" ve IOC'den yardım istediğini aktardı.

Grup üyelerinden bir sporcu, BBC’ye verdiği demeçte, 24 yaşındaki sporcunun zorla eve gönderilmesine ilişkin asıl korkunun ailesine baskı yapılması ile ilgili olduğunu vurguladı.