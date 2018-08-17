Tokyo Verdy - Oita Trinita maçı heyecanı

Tokyo Verdy ve Oita Trinita, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Tokyo Verdy 45 puanla 6. sırada, Oita Trinita 50 puanla 2. sırada bulunuyor. Tokyo Verdy, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Oita Trinita son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 247. İddaa'da Tokyo Verdy kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Oita Trinita kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tokyo Verdy son hafta oynanan Tokushima Vortis maçında 2-1 kazandı.

Oita Trinita, Roasso Kumamoto karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tokyo Verdy, 24 gol attı ve 15 gol yedi.

Oita Trinita, dış sahada 7 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oita Trinita 18 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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