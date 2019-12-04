'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Haluk Bilginer'den sonra Uluslararası Emmy Ödülleri'nden Türkiye bir ilk daha. Tolga Sarıtaş, 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisindeki yarışmanın jüri üyelerinden biriydi. Sarıtaş, Uluslararası Emmy Ödülleri'nin bir yarışması kategorisinde jüri üyesi olan ilk Türk oldu. Tolga Sarıtaş'ın da olduğu jüri, 'En İyi Kadın Oyun' kategorisinde Macar Marina Gera'yı birinci seçti.