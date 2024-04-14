Kariyerine Avustralya'da devam eden Tolgay Arslan şov yapmaya devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra İtalya'ya transfer olan ve son olarak Melbourne City'nin yolunu tutan tecrübeli orta saha, Perth Glory müsabakasına da damga vurdu.

Avustralya A-Lig'in 24. haftasında, Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Melbourne City, Perth Glory'yi konuk etti. Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takımı 8-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU! Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun golleri 16, 26 ve 73. dakikalarda geldi. Tolgay Arslan 77. dakikada yerini Max Caputo'ya bıraktı. Tolgay başarılı performansıyla "Maçın oyuncusu" seçildi.

27 MAÇTA 14 GOL, 7 ASİST Tecrübeli orta saha, bu sezon forma giydiği 27 maçta takımına 14 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı. Bu arada Melbourne City'nin diğer golleri 14 ve 29. dakikalarda Leonardo Natel, 19. dakikada Kaelan Majekodunmi (K.K.), 60. dakikada Jamie Maclaren ve 86. dakikada Steven Ugarkovic'ten geldi.