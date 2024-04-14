Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Tolgay Arslan, Avustralya'da şov yaptı: 3 gol, 1 asist - Futbol Haberleri

        Tolgay Arslan şov yaptı: 3 gol, 1 asist

        Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Tolgay Arslan, Avustralya'da şov yapıyor! Udinese'den sonra Melbourne City'ye transfer olan tecrübeli orta saha, Perth Glory maçında yıldızlaştı ve maçın adamı oldu. 8-0'lık skorla noktalanan müsabakada 3 gol atan Tolgay bir de asist yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tolgay Arslan şov yaptı: 3 gol 1 asist
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kariyerine Avustralya'da devam eden Tolgay Arslan şov yapmaya devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra İtalya'ya transfer olan ve son olarak Melbourne City'nin yolunu tutan tecrübeli orta saha, Perth Glory müsabakasına da damga vurdu.

        Avustralya A-Lig'in 24. haftasında, Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Melbourne City, Perth Glory'yi konuk etti. Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takımı 8-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı.

        MAÇIN OYUNCUSU OLDU!

        Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun golleri 16, 26 ve 73. dakikalarda geldi. Tolgay Arslan 77. dakikada yerini Max Caputo'ya bıraktı. Tolgay başarılı performansıyla "Maçın oyuncusu" seçildi.

        27 MAÇTA 14 GOL, 7 ASİST

        Tecrübeli orta saha, bu sezon forma giydiği 27 maçta takımına 14 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

        Bu arada Melbourne City'nin diğer golleri 14 ve 29. dakikalarda Leonardo Natel, 19. dakikada Kaelan Majekodunmi (K.K.), 60. dakikada Jamie Maclaren ve 86. dakikada Steven Ugarkovic'ten geldi.

        Ev sahibi takım bu sonuçla Avustralya A-Lig'indeki puanını 33 çıkardı ve 7. sırada yer aldı. Son sıradaki Perth Glory ise 22 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İran: Saldırı sonuçlandı
        İran: Saldırı sonuçlandı
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu