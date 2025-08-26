Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Cruise'dan Ana de Armas'a evlilik teklifi öncesi sözleşme şartı

        Tom Cruise'dan Ana de Armas'a evlilik teklifi öncesi sözleşme şartı

        Birliktelikleri geçtiğimiz ay çıktıkları tekne tatilinde belgelenen Tom Cruise ile Ana de Armas'ın nikâh masasına oturacağı ancak Cruise'un teklif öncesinde detaylı bir evlilik sözleşmesi hazırladığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce sözleşme sonra evlilik teklifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen Tom Cruise ile Ana de Armas'ın aşk yaşadığı geçtiğimiz ay İspanya'nın Menorca kentinde romantik bir kaçamak yaparken görüntülenmişti. Şubat ayından beri aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme oyuncu çift, tekne tatiline çıkmıştı.

        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi

        Birliktelikleri her ne kadar yeni olsa da Tom Cruise, Ana de Armas ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlandığı iddia edildi.

        Radar Online'ın haberine göre; 600 milyon doları aşan servetin sahibi olan Tom Cruise, serveti ve özel hayatıyla ilgili birçok detayı korumak için kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırladığı ileri sürüldü.

        REKLAM

        Tom Cruise'un yakın çevresinden kaynaklar ise bu evlilik anlaşmasının sebebinin sadece para olmadığını söylüyor.

        Yakın çevresi Tom Cruise, için; "O bir kontrol manyağı ve hayatının her ayrıntısını titizlikle yönetiyor. Ona yakın olan herkesin gizlilik sözleşmeleri ve benzeri şeyler konusunda imzalaması gereken bir sürü evrak işi var ancak evlilik bunu bambaşka bir boyuta taşıyor" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Backgrid UK, AA, AP.

        Tom Cruise, daha önce Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile olmak üzere 3 kez evlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tom Cruise
        #Ana De Armas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?