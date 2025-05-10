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        Haberler Magazin Tom Cruise,'dan eski eşi Nicole Kidman'a övgü dolu sözler: Açıkçası harika bir oyuncu - Magazin haberleri

        Tom Cruise,'dan eski eşi Nicole Kidman'a övgü dolu sözler: Açıkçası harika bir oyuncu

        Tom Cruise, eski eşi Nicole Kidman'ı övdü. İngiliz Film Enstitüsü'nün 'Sight and Sound' dergisine konuşan Cruise, 'Eyes Wide Shut' filmini çekerken Kidman'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğünü ve bu rolü onun almasını önerdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 10.05.2025 - 22:14
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        Eski eşe övgü dolu sözler
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        Şimdilerde ünlü oyuncu Ana de Armas ile aşk yaşadığı konuşulan Tom Cruise, İngiliz Film Enstitüsü’nün 'Sight and Sound' dergisine verdiği röportajda, eski eşi Nicole Kidman hakkında nadir görülen açıklamalarda bulundu. 62 yaşındaki oyuncu, Stanley Kubrick’in yönettiği 'Gözleri Tamamen Kapalı' filmine dair anılarını anlatırken, Kidman’ın oyunculuk yeteneklerini de övdü.

        1999 yapımı filmde başrolleri paylaşan ikili, filmde evli bir çifti canlandırmıştı. Tom Cruise, filmin hazırlık sürecinde yönetmen Kubrick ile yaptığı görüşmede, 'Alice' karakteri için Nicole Kidman’ı önerdiğini belirtti; "Temelde onunla birbirimizi tanıyorduk. Ve bunu yaparken Nicole’ün rolünü oynamasını önerdim. Çünkü açıkçası harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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        O dönem evli olan çift, sadakat temasını işleyen filmde birlikte yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Tom Cruise, filmle ilgili olarak; "Çok benzersiz bir deneyimdi. Büyük bir ekip yoktu. Yaz aylarında sete geldik ve temelde sadece denemeye başladık. Senaryo sadece bir fikirdi. Sürekli sahneleri yeniden yazıyor ve çekiyorduk. Tonu yakalamak için defalarca sahneleri tekrar çektik" dedi.

        Nicole Kidman da daha önce 2020'de The New York Times’a verdiği röportajda, çekim sürecini ve özel hayatlarını anlatmıştı. Kidman, yoğun sahnelerden sonra havayı yumuşatmak için go-kart yarışlarına gittiklerini ve gecenin ilerleyen saatlerinde pist kiralayarak yarıştıklarını söylemişti.

        Nicole Kidman ayrıca çekim süresince çocukları Isabella ve Connor’ı büyüttüklerini, Stanley Kubrick ile sık sık aile yemekleri yediklerini belirtmişti; "Stanley bazen bizimle yemek yemeyi severdi. Çoğu zaman karavanda yaşayıp spagetti yapardık. En büyük yönetmenle çalışıyor, hayatımızı paylaşıyor ve sette güzel anılar biriktiriyorduk."

        Fotoğraflar: Avalon

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        #Nicole Kidman
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