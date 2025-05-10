Tom Cruise,'dan eski eşi Nicole Kidman'a övgü dolu sözler: Açıkçası harika bir oyuncu

Şimdilerde ünlü oyuncu Ana de Armas ile aşk yaşadığı konuşulan Tom Cruise, İngiliz Film Enstitüsü’nün 'Sight and Sound' dergisine verdiği röportajda, eski eşi Nicole Kidman hakkında nadir görülen açıklamalarda bulundu. 62 yaşındaki oyuncu, Stanley Kubrick’in yönettiği 'Gözleri Tamamen Kapalı' filmine dair anılarını anlatırken, Kidman’ın oyunculuk yeteneklerini de övdü.

1999 yapımı filmde başrolleri paylaşan ikili, filmde evli bir çifti canlandırmıştı. Tom Cruise, filmin hazırlık sürecinde yönetmen Kubrick ile yaptığı görüşmede, 'Alice' karakteri için Nicole Kidman’ı önerdiğini belirtti; "Temelde onunla birbirimizi tanıyorduk. Ve bunu yaparken Nicole’ün rolünü oynamasını önerdim. Çünkü açıkçası harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

REKLAM

O dönem evli olan çift, sadakat temasını işleyen filmde birlikte yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Tom Cruise, filmle ilgili olarak; "Çok benzersiz bir deneyimdi. Büyük bir ekip yoktu. Yaz aylarında sete geldik ve temelde sadece denemeye başladık. Senaryo sadece bir fikirdi. Sürekli sahneleri yeniden yazıyor ve çekiyorduk. Tonu yakalamak için defalarca sahneleri tekrar çektik" dedi.