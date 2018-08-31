Tom Tomsk - SKA Energiya maçı rakamları

Rusya FNL maçında Tom Tomsk ile SKA Energiya, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. 17 puanlı Tom Tomsk 3. sırada bulunuyor, SKA Energiya 11 puana sahip ve 10. sırada. Tom Tomsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. SKA Energiya son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 343 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tom Tomsk kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, SKA Energiya sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Tom Tomsk son haftadaki Sibir Novosibirsk müsabasında 1-0 yenildi.

SKA Energiya ise Volgar-Gazprom karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tom Tomsk, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

SKA Energiya, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SKA Energiya 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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