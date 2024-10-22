Toni Kroos: İngiltere'nin Tuchel tercihine şaşırmadım

Alman futbolunun önemli isimlerinden Toni Kroos, İngiltere Milli Takımı'nın başına geçen Thomas Tuchel'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

THOMAS TUCHEL AÇIKLAMASI

Kroos, İngiltere'nin bu tercihine şaşırmadığını söyledi. Alman eski yıldız, "Tuchel, çok iyi bir teknik direktör. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve İngiltere'de popüler bir menajer. İngiltere'nin Tuchel tercihine şaşırmadım." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin resmi açıklamayı 16 Ekim'de yaptığı Thomas Tuchel, milli takımdaki mesaisine 2025 yılından itibren başlayacak.