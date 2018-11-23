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İstanbul taşı ve özel harç malzemeleri kullanılıyor
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Topkapı Sarayı restore ediliyor!

İstanbul Topkapı Sarayı Sur-u Sultani restorasyon çalışması kapsamında, sarayın Marmara Denizi kıyısındaki 1300 metrelik 1400 yıllık surlar restore ediliyor. Geç Helenistik, Roma ve Osmanlı izlerini taşıyan tarihi surların restorasyonunda İstanbul taşı ve özel harç malzemeleri kullanılıyor

23.11.2018 - 16:01 | Güncelleme:

 

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Topkapı Sarayı'nı çevreleyen ve yıkılma tehdidi altındaki surların yeniden restore edilmesi için Sur-u Sultani projesini uygulamaya koydu. Projenin 2. Etap bölümünde Topkapı Sarayı'nın Marmara Denizi kıyısındaki 1300 metrelik tarihi surların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

BİTİŞİK BETONARME BİNALAR YIKILIYOR

Tarihi surların 1990 yılından sonra yapılan restorasyonlar sırasında normal inşaat betonu ile yapılan restorasyon bölümleri de yıkılarak aslına uygun bir şekilde özel yapılmış harçla güçlendirilerek yeniden onarılıyor. Restorasyon sırasında, binlerce yıllık tarihi surlara bitişik olarak yapılan betonarme kafe ve lokantalar da yıkılıyor. Bu binaların tarihi surlara ciddi tahribatlar oluşturduğu belirtildi.

11.YÜZYIL KİLİSE KALINTILARI BULUNDU

Tarihi surlar 6. yüzyıl dönemi Geç Helenistik, Roma ve Osmanlı izleri taşıyor. Yapılan bu onarımlarla her dönemin özellikleri de korunuyor. Sur restorasyonu sırasında 11. yüzyıl dönemine ait bir kilise kalıntısı ve 25 insana ait kemik parçaları bulundu. Ayrıca sur diplerinde Bizans dönemlerine ait 150 adet amfora ele geçirildi.

Röleve ve Anıtlar Kurulu Müdürü Dr. Olcay Aydemir ve Yüksek Mimar Nevhiz Koyukan, restorasyon çalışmalarının 2019 yılının sonuna doğru tamamlanacağını söyledi.

 

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