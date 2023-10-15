Topkapı Surları'nda cansız beden bulundu

Topkapı Surları dibinde cansız beden bulundu
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Topkapı Surları dibinde cansız beden bulundu. Cansız bedenin bulunduğu yerin yakınındaki kesici alet de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü
İstanbul'da Topkapı Surları dibinde cansız beden bulundu.
Fatih ilçesindeki tarihi Topkapı Surları'nın dibinde vatandaşlar bir erkek cansız bedeni gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cansız bedenin yakınında bulunan kesici alet ise, polis ekipleri tarafından delil torbasına konularak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.