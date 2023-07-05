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Haberler Gündem Güncel Topladıkları atıklarla "10 numara yağ" ürettiler!
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İstanbul'da '10 numara yağ' operasyonu: 6 milyon lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da topladıkları atıklarla "10 numara yağ" üreten bir çeteye operasyon düzenlendi. 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda da 6 milyon lira değerinde 240 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Topladıkları atıklarla
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DHA

İstanbul'da yedi ilçede yapılan operasyonda 6 milyon lira değerinde '10 numara yağ' olarak bilinen 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre operasyonda kaçak akaryakıt üreten 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13 Mart 2023 - 04 Temmuz 2023 tarihleri arasında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda piyasadan toplanan atık madeni yağlarla, yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırıp işleme tabii tutarak oluşturulan ve halk dilinde '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üreten 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan toplamda 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "5607 SKM kapsamında kaçak akaryakıt" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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