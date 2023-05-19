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19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi geldi. Milli bir bayram olan 19 Mayıs, aynı zamanda resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda, 19 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere, Marmaray, metrobüs, metro, vapur ve otobüs seferleri ücretsiz mi? İşte detaylar

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  • 19 Mayıs toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve vapur toplu taşıma ücretsiz mi?

    19 Mayıs'ta bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde bugün kutlanıyor. Her milli bayramda olduğu gibi, bu bayramda da birçok konu araştırılıyor. Bunların başında toplu taşıma araçları geliyor. Bilindiği gibi, toplu taşıma araçları ile ilgili resmi tatillerde farklı bir durum uygulanıyor. Peki, 19 Mayıs'ta bugün Ankara, İzmir, İstanbul'da metrobüs, Marmaray, metro, vapur, otobüs, tramvay seferleri ücretsiz mi? İşte, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ile ilgili detaylar
  • 19 Mayıs toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve vapur toplu taşıma ücretsiz mi?

    19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 

    İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak. 

    İstanbul'da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart'a sahip olanlar ücretsiz ulaşım yapabilecek. 
  • 19 Mayıs toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve vapur toplu taşıma ücretsiz mi?

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 19 MAYIS CUMA ULAŞIM BEDAVA MI? 

    Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.
  • 19 Mayıs toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve vapur toplu taşıma ücretsiz mi?

    MİNİBÜSLER ÜCRETLİ

    Özellikle kısa mesafe yolculuklar için tercih edilen minibüsler, özel işletme olarak geçtiğinden minibüsler ücretli olacak. 2023 yılı başında minibüs ücretlerine İstanbul’da yapılan artış ile birlikte Minibüs İndi Bindi Ücreti 7 TL, öğrenci indi bindi ise 5 TL'ye yükselmişti.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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