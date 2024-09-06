Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında kaza yaptı Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa 2. antrenman seansında kaza yaptı. Milli pilot kontrol için hastaneye götürüldü. Ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Toprak, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 06.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:17 facebook

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