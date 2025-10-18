Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta ikinci oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının ilk yarışında ikinci olarak, 3'üncü dünya şampiyonluğuna yarın sabah Superpole yarışında ulaşmak adına büyük avantaj yakaladı.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabının ilk ana yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına birinci sıradan başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yetiştirdiği öğrencisi Toprak'ın ilk yarışını yerinden izledi. İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla yarışı izleyerek, Toprak'a destek verdi.

REKLAM

Milli motosikletçi Toprak, İspanya'daki yarışın ilk turlarından itibaren Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı, Bulega'nın gerisinde ikinci sırada geçti.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, bu sonuçla 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega'nın 34 puan önünde genel klasmanda 600 puana ulaştı. Jerez'de 2. olan ay-yıldızlı sporcu, yarın sabah superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşacak puan farkını aldı.