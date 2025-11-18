Habertürk
Habertürk
        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk testini tamamladı! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk testini tamamladı!

        Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 21:03 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:03
        Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk testini tamamladı!
        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testini tamamladı.

        Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışacak 29 yaşındaki Toprak, 53 tur üzerinden yapılan MotoGP Valencia testinde en iyi derecesini 1.30.667 olarak kaydetti.

        Red Bull sporcusu Toprak, bu sonuçla testi 18. sırada tamamladı.

