Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP’den Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, İçişleri Bakanlığı’nın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Uygur, açıklamasında, “Ben konuşmamda bir isim vermedim. Orada bir tane bile cümlede sayın cumhurbaşkanının ismi geçmiyor. Cumhurbaşkanının muhatabı ben değil, sayın genel başkanımızdır” dedi.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı’da gördü. İzmir Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamladı.

Uygur, 19 yıldır Torbalı’da Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP’den Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı oldu.