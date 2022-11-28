İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Dünya Kupası için verilen araya sadece 16 gol atarak giren ve hücum hattındaki en iyi oyuncusu Antonio Sanabria olan Torino, Diego Rossi'ye talip.

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, Rossi'yi kadrosunda görmeyi çok istediği ve Rossi'nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü.

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.

JOAO PEDRO'YA DA SIKI TAKİP

Ivan Juric'in ekinbinin Fenerbahçe'den izlediği tek isim Diego Rossi değil. Torino'nun Joao Pedro için de talip olacağı iddia ediliyor.