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Torino, Diego Rossi'yi istiyor

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'yi kadrosunda görmek istiyor

Torino, Diego Rossi'yi istiyor
İHA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Dünya Kupası için verilen araya sadece 16 gol atarak giren ve hücum hattındaki en iyi oyuncusu Antonio Sanabria olan Torino, Diego Rossi'ye talip.

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, Rossi'yi kadrosunda görmeyi çok istediği ve Rossi'nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü.

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.

JOAO PEDRO'YA DA SIKI TAKİP

Ivan Juric'in ekinbinin Fenerbahçe'den izlediği tek isim Diego Rossi değil. Torino'nun Joao Pedro için de talip olacağı iddia ediliyor.

Serie A'da gol sıkıntısı yaşayan Torino'nun Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'ya talip olacağı konuşuluyor.

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