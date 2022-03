Toroslardan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'tan mesaj var

AA

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de kadınlarla kurduğu tiyatro ile adım attığı sanat yaşamında aralarında New York Avrasya Film Festivali'nde kazandığı 'Sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı' ödülünün de bulunduğu pek çok ödül kazanan 64 yaşındaki Ümmiye Koçak, kadınlara zorluklara karşı mücadele etme çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre Adana'nın Çelemli köyünde 10 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Koçak, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra günün zorlu şartları nedeniyle okuyamadı.

Evlendikten sonra Mersin'in Arslanköy Mahallesi’ne yerleşen Koçak'ın hayatı, köy meydanında izlediği tiyatro oyunuyla değişti.

Oyundan çok etkilenen Koçak, köy kadınlarının hikayelerini anlatmak için ev ev, kapı kapı gezerek hayallerini anlattığı 7 kadınla Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kurarak yolculuğuna başlamış oldu.

Koçak, mahalledeki kadınların günlük yaşamlarından esinlenip kaleme aldığı oyunları, esprilerle süsleyerek sahnelere taşıdı.

Önce Mersin’de sahne alan Koçak, oyununu ülkenin dört bir tarafındaki sahnelerde sergilemeye başladı.

Kısa sürede büyük beğeni kazanan Koçak, 20’in üzerinde kaleme aldığı oyunu izleyiciyle buluşturdu, 2013 yılında Toroslar'ın zirvesinde yaşayan Yörük kızı Elif’in zorlu hayatını kaleme alıp yönetmenliğini yaptığı Yün Bebek filmiyle 2. New York Avrasya Film Festivali'nde Sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı ödülünü kazandı.

Birçok festivalde de gösterilen filmin ardından Koçak, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir reklam filminde de yer aldı.

"TİYATROYLA DOĞRUYU YANLIŞI ANLATABİLİRİZ"

Tiyatro turnesi kapsamında Denizli'ye gelen Koçak, tiyatronun 't'sinden dahi haberi olmayan kadınlarla çıktığı yolculukta, dünyanın birçok ülkesini görme ve orada oyunlar sahneleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Tiyatroya 22 yıl önce başladığında amacının kadınların sesini Mersin'e kadar duyurmak olduğunu ifade eden Koçak, "Bir fark ettim ki her yere duyurmuşum. Yurt dışı olmak üzere her yere gittik. Tiyatroyla kadınların sesini duyurmak için çıktım. Tiyatro gerçekten insanı insanla anlatmanın en güzel yolu. Kimsenin başına vura vura bir şey öğretemezsin. Tiyatro ve dramayla küçücük çocuklara bile doğruyu yanlışı anlatabiliriz. Şiddetle değil. Bunun kadını erkeği yok. Herkes her şeyi yapabilir yeter ki istesin. Olmaz diye bir şey yok" diye konuştu.

"NEDEN DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYALIM"

Bugüne kadar hep yaşadıklarından ders çıkardığını anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Tüm kadınlarımız çok güçlüdür. Sadece içimizdeki kıvılcımı çıkarmak için mücadele ediyorum ben. 'Ben yapamam' denilmesin. Herkes yapabilir. Sadece biz onlara ışık tutmaya çalışıyoruz. Bizim bir tek amacımız var. Sesimizi çok kitleye ulaştırmak istiyoruz. Küçükler bizi görsün, büyüdüklerinde 'Yaşlı teyzeler tiyatro yapmış bizde yaparız' demelerini istiyoruz. Onların içindeki var olan gücü çıkartmak için mücadele ediyoruz ve yaşadığımız sürece de edeceğiz."

Grubuyla birlikte dünya turnesine çıkmak istediğini kaydeden Koçak, "Dünyaya açılalım ve Türkiye'yi temsil edelim ve 'Türkiye'deki Anadolu kadınları, bunu başarmış' desinler. Gerçekten bizler Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Şerife Bacıların torunlarıyız. Onların genlerini taşıyoruz. Neden bizler tüm dünyaya örnek Anadolu kadınları olmayalım?" ifadelerini kullandı.

"HERKES HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Koçak, herkesin her şeyi yapabilecek güçte olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ben birilerinin kafasındaki 'Kadınsın yapamazsın' düşüncesini değiştirmiştim. Bunun kadını erkeği yok. Herkes her şeyi yapabilir, yeter ki istesin. Olmaz diye bir şey yok. Kadınların günü her gün. Neden mutlu yaşamayalım, günümüzü gün etmeyelim? Bir günden olacak şey değil ki. Her gün bizim günümüz gibi mutlu olalım. O günü biz kendimiz güzel yapalım. Bir günden olacak şey değil ki. Her gün kendimizin günüymüş gibi mutlu olalım. Sabah kalktığımızda aldığımız nefes için şükredelim. 'Ben bugün çok mutluyum, nefes alabiliyorum Allah'ıma şükür olsun' diyelim."​​​​​​​