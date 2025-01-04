Torreira'dan Sara'ya övgü!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

GABRİEL SARA'YA ÖVGÜ

Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. Yeni seneye iyi başlamamız çok iyi. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz." dedi.

Torreira, maç sonu üçlü çektirmekte zorlanan Sara ile ilgili olarak, "Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Takım için hep birlikte böyle devam etmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.