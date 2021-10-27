TOSFED'in olağan mali genel kurulu Meyra Palace Otel'de 144 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul'da divan başkanı ve üyelerin belirlendi. Seçimlere tek aday olarak giren ve oy kullanan 138 delegeden 135'nin oyunu alan Eren Üçlertoprağı yeniden başkanlığa getirildi. Kullanılan 3 oy ise geçersiz sayıldı.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, genel kurulda yaptığı konuşmada, eski bir sporcu olarak çok sevdiği spora 2,5 senedir katkı verebilmek amacıyla çok yoğun çalıştıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ve kulüplerin destekleriyle federasyon olarak önemli işler başardıklarını anlatan Üçlertoprağı, şunları söyledi:

"2019-2020 yıllarında Marmaris'te Uluslararası Otomobil Federasyonu (FİA) ve Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) yönetimlerince çok başarılı bulunan 2 dünya ralli şampiyonası organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Bu başarılarla Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Türkiye Rallisi, FİA tarafından 2020'de Kovid-19 önlemleri açısından en başarılı yarış görüldü.

2020'de 9 senelik aranın ardından WRC Türkiye rallisini bitirdikten kısa bir süre sonra Formula 1 Türkiye'nin sportif organizasyonunu başarıyla üstlendik. Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki bu organizasyon ile İtalya Federasyonu dışında 2020 sezonunda aynı yıl pandemi şartlarında hem Formula 1 hem de WRC'yi organize edebilen dünyadaki iki federasyondan biri olduk. Bakanlığımızın imkanları dahilinde Formula 1 Türkiye’yi bu yılda yine çok kısa bir süre içerisinde başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Federasyonun gelirlerini sponsorluklarla ciddi oranda artırmayı başardıklarını da dile getiren Üçlertoprağı, şöyle devam etti:

"Sponsorlarımız sayesinde ulusal organizasyonlar yapan kulüplerimize daha önce hiç olmadığı kadar maddi destek sağladık. Kulüplerden aidat toplayan değil kulüplere bütçe desteği veren bir federasyon olmayı başardık. Bu sene 30. yılını kutlayan federasyonumuzun mali durumunda da belirgin iyileştirmeler gerçekleştirdik. Federasyonumuzun toplam borcu 500 bin doların üzerindeydi. Gerçekleştirdiğimiz yüzlerce ulusal ve mahalli yarışın ardından federasyonumuz tarihinde ilk kez bir sezondan diğerine borcumuz olmadan geçmeyi başardık. Federasyonumuzun tüm işletme giderlerini devletimize yük olmadan kendi öz gelirlerimizle karşılamaya başladık.”

"İSTANBUL PARK'I YENİDEN SPORA KAZANDIRMAK İÇİN TÜM MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, kurumsallaşma, tesisleşme ile sporcu keşfetme ve yetiştirme üzerinde yoğunlaştıklarını, Kocaeli'deki Körfez Pisti’nde önemli yarışları organize ettiklerini anlattı.

Her anlamda şeffaf bir federasyon olmayı hedeflediklerini ifade eden Üçlertoprağı, Formula 1 yarışlarının düzenlendiği İstanbul Park Pisti’nin işletmesine yönelik ise şunları söyledi:

"En büyük hedefimiz de devletimizin 2005’te büyük bir vizyon ile ülkemize kazandırdığı İstanbul Park Pisti’ni Türk sporunun hizmetine kazandırmak için gerekli çalışmaları yapmak. Bugün amacından çok uzak bir zihniyetle ticari bir işletme olarak çalıştırılan, işletmecinin şahsi çıkarlarına hizmet eden, fahiş fiyatlarla sporcuya antrenman imkanı dahi tanımayan bu önemli tesisi yeniden spora kazandırmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Pisti tekrar sporun hizmetine sunmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere 2 yıldır özellikle Formula 1 organizasyonları döneminde pist yönetiminin çıkardığı zorluklarla uğraştık. Formula 1'in sportif organizasyonu Federasyonumuz tarafından yaklaşık 850 kişilik görevlilerimizle üstün bir emek ve gayretle büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı da FİA Başkanı Sayın Jean Todt'un teşekkür mektubuyla da teyit edildi."

İşletmeci kuruluşun, Formula 1 ile ilgili organizasyonun başarısını olumsuz etkileyebilecek davranış ve eylemlerde bulunduğunu ileri süren Üçlertoprağı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşletmeci kuruluş, saygısız bir üslupla mesnetsiz ve gereksiz açıklamalara devam etti. Federasyonumuzun sadece sportif anlamda bir katkı sunan ücreti karşılığında hizmet aldığımız kurumlardan bir tanesi olarak bahsedilen işletmeci firmanın yöneticisi, kamuoyunda bizim önlerinde engel olduğumuz algısını yaratmaya çalıştı. Sayın Vural Ak'a sesleniyorum, şahsıma ve TOSFED'e yönelik karalama ve iftira kampanyalarını görüyor ve izliyorum. Tüm bunlara yönelik cevabı hukuki olarak veriyoruz. Bizler burada olduğumuz sürece TOSFED’i kendi şirketiniz gibi yönetemeyeceksiniz, ele geçiremeyeceksiniz, geçmişte olduğu gibi TOSFED Başkanını yanınızda çalıştıramayacaksınız.

Bu sene seyircili gerçekleştirilen organizasyonda neler yaşandığını hep birlikte görmüş olduk. Organizasyon günü aracımızı yumruklayan, piste girişimizi dahi engellemeye çalışan kuralsız hukuk tanımazlara gereken cevabı hukuk önünde vereceğiz. Buradan tüm camiamıza pisti tekrar gerçek sahibi olan sporumuza kazandırılabilmesi için gerekli tüm mücadeleyi vereceğimizin sözünü huzurunuzda veriyorum. Bugüne kadar sustuk bundan sonra susmayacağız."