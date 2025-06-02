Tostuna saç teli koyduğu anlar kamerada

Dükkana oturan bir kadın, sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra kafasından kopardığı saçının telini yiyeceğin içine koydu ve ‘saç çıktı' diyerek çalışana şikayette bulundu.

İşletme çalışanları hemen yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Görüntülerde, kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve bu saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

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