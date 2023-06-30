Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yine efsaneleşmiş bir Yeşilçam klasiği Show TV’de izleyiciyle buluşuyor. 1976 yapımı büyük küçük demeden herkesi ekran başına toplayan Tosun Paşa filmi, bu akşam bir kez daha seyircisini gülderecek. İşte Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine ilişkin bilgiler…