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Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa oyuncu kadrosu

Yeşilçam sinemasının efsane filmlerinden biri olan Tosun Paşa bu akşam Show TV’de izleyiciyi güldürmeye hazırlanıyor. Ertem Eğilmez’in yapımcılığını, Kartal Tibet’in ise ilk yönetmen koltuğuna oturduğu film, dönemin Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenilmiştir. Peki, Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar…

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  • Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa oyuncu kadrosu

    Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yine efsaneleşmiş bir Yeşilçam klasiği Show TV’de izleyiciyle buluşuyor. 1976 yapımı büyük küçük demeden herkesi ekran başına toplayan Tosun Paşa filmi, bu akşam bir kez daha seyircisini gülderecek. İşte Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine ilişkin bilgiler…
  • Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa oyuncu kadrosu

    TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Tosun Paşa filminde Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin sahip olma mücadelesi verdiği Yeşil Vadi, İstanbul’un Kemerburgaz ilçesindedir.
  • Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa oyuncu kadrosu

    Tellioğulları’nın evi Yeşilköy’de bulunan Simenoğlu Köşkü, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşkü Emirgan’da bulunan Sarı Köşk’tür.
  • Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa oyuncu kadrosu

    Filmin iç mekan sahneleri Said Halim Paşa Yalısı’nda, çöl sahneleri ise İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin Ağaçlıköyü’nde çekilmiştir. Yani filmin bütün çekimleri İstanbul’da yapılmıştır.
  • Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa oyuncu kadrosu

    TOSUN PAŞA OYUNCULARI

    Kemal Sunal – Sahte Tosun Paşa

    Müjde Ar – Leyla Hanım

    Şener Şen – Lütfü

    Adile Naşit – Adile
  • Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa oyuncu kadrosu

    Mete Sezer – Daver Bey

    Akil Öztuna – Akil

    Ayşen Gruda – Zekiye

    Sıtkı Akçatepe- Sıtkı

    Cevdet Arıkan – Suphi

    Hikmet Gül – Rukiye

    Oktar Durukan – Hakiki Tosun Paşa

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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