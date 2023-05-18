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'Total Recall' sergisi açıldı

Ezra Çetin ile Tuba Çetin, doğal kaynakları gözeten, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden modern teknolojilerin sürdürülebilirliğe olan eşsiz katkısını deneyimleyeceğiniz 'Total Recall' başlıklı özel bir sergiyle bir ilki gerçekleştirdi  

'Total Recall' sergisi açıldı
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HABERTURK.COM

Fişekhane Camlı Galeri’de düzenlenen özel bir organizasyonla kapılarını açan 'Total Recall' sergisi açılış davetine katılanlar arasında; Akasya Türkmen, Ayşegül Tuncer, Betül Demir, Bige Daruga, Cantekin Temizer, Ezra ve Tuba Çetin, Feyza Orkunt Yozgat, Hakan Helvacıoğlu, Meltem Kazaz, Müge Tezman Sırmabıyık, Nurdan Yüzbaşıoğlu, Pelin Bozkurt, Sinan Öncel, Todori Kalamari, Özlem Avcıoğlu ve Zehra Öney de vardı.

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Tuba Çetin - İhsan Kılıç - Ezra Çetin

16 -21 Mayıs arasında yeni nesil iletişim çözüm ortağı WhatsGO ve iki yüz yıllık tarihi yapıları yeniden işlevlendirerek günümüze kazandırılan İstanbul’un en önemli kültür-sanat, gastronomi ve yaşam merkezlerinden Fişekhane’nin mekân sponsorluğunda gerçekleştirilen 'Total Recall', günümüz dünyasında kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, hızla tükettiğimiz dünya kaynaklarının yeni nesillere aktarılması için teknolojinin ve dijitalleşmenin sağlayacağı katkıyı eşsiz bir deneyim anlatıyor.
Sergi, ücretsiz olarak gezilebiliyor. 

Meltem Kazaz
Meltem Kazaz

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