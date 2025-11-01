Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oluyor. Londra derbisinde Tottenham, Chelsea'yi konuk ediyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Tottenham - Chelsea karşılaşmasının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Tottenham - Chelsea maçı canlı takip ekranı...
Tottenham - Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Tottenham 9 maçta aldığı 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet ile Premier Lig'in 17 puanla 3. sırasında bulunuyor. Chelsea ise 9 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 14 puan topladı. Tottenham ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Chelsea ise zorlu deplasmanda, rakibine üstün gelerek üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, "Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham - Chelsea Premier Lig maçı hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tottenham - Chelsea maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Londra derbisi beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ