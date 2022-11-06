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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tottenham Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de Dünya Kupası arası öncesi zirve yarışı iyice kızıştı. Bu sezon şampiyonluk adaylarından biri olan Tottenham, sahasında sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Tottenham Liverpool maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Tottenham Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta? Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Tottenham Liverpool maçı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunda günün en dikkat çeken maçlarından biri olan Tottenham Liverpool maçının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel ilk 11'lere dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Tottenham Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta? Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    TOTTENHAM LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

    Tottenham Liverpool maçı bugün saat 19:30'da oynanacak.
  • Tottenham Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta? Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    TOTTENHAM LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Şimdiden gözlerin çevrildiği Tottenham Liverpool mücadelesi beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
  • Tottenham Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta? Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    TOTTENHAM MUHTEMEL 11

    Lloris; Lenglet, Dier, Davies; Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Lucas, Son, Kane.
  • Tottenham Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta? Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    LIVERPOOL MUHTEMEL 11

    Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Nunez, Firmino

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