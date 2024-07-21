Tour de France'ın kazananı Pogacar!

Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, 21 etabın altısını kazandı ve nadir görülen Giro d'Italia-Tour de France ikilisini tamamladı.

25 yaşındaki Sloven Pogacar, yarışın 111 yıllık tarihinde üçüncü şampiyonluğunu elde eden dokuzuncu ve en genç isim oldu. Pogacar, son üç etabı da kazanarak üç haftalık dominant bir serüveni tamamladı.

Pogacar, 2009'da Britanyalı Mark Cavendish'ten bu yana bir yılda altı etap kazanan ilk kişi oldu. Bu, Fransız Bernard Hinault'nun 1979'da (24 etap varken) yedi etap kazanmasından bu yana bir Tur şampiyonunun kazandığı en yüksek etap sayısı.