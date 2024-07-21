Tour de France'ın kazananı Pogacar!
Fransa Bisiklet Turu'nda kazanan isim Tadej Pogacar oldu. Tadej Pogacar, kariyerinde 3'üncü kez Tour de France'ı kazandı.
Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, 21 etabın altısını kazandı ve nadir görülen Giro d'Italia-Tour de France ikilisini tamamladı.
25 yaşındaki Sloven Pogacar, yarışın 111 yıllık tarihinde üçüncü şampiyonluğunu elde eden dokuzuncu ve en genç isim oldu. Pogacar, son üç etabı da kazanarak üç haftalık dominant bir serüveni tamamladı.
Pogacar, 2009'da Britanyalı Mark Cavendish'ten bu yana bir yılda altı etap kazanan ilk kişi oldu. Bu, Fransız Bernard Hinault'nun 1979'da (24 etap varken) yedi etap kazanmasından bu yana bir Tur şampiyonunun kazandığı en yüksek etap sayısı.
Pogacar, 2 Temmuz'da İtalya'daki dördüncü etapta liderin sarı mayosunu kaptı. Bir daha da bırakmadı. Vingegaard, Pogacar'ın 2022'de Tour'u üç kez tekrarlamasını engellemiş ve geçen yıl Slovenyalı'yı yine ikinciliğe düşürmüştü.
Chris Froome, 2014 Tour'undan düştükten sonra 2015'te tacı geri aldı. Alberto Contador 2007 ve 2009'da Tur kazandı ve aradaki 2008 Turu'nu kaçırdı. Aynı şekilde 1986, 1989 ve 1990'da Tur şampiyonu olan Greg LeMond da 1987 ve 1988'de Tur'a katılmamıştı.
Pogacar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Tur kazanan, ardından (bitirdiği) bir Tur'da yenilen ve daha sonra (bitiren) son şampiyonu yenerek unvanını geri alan ilk kişi oldu.