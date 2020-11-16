Tövbeler Olsun 13. bölüm dün akşam TRT 1 ekranlarındaydı... Kayseri'den gelen "Öpücük Enişte"nin damgasını vurduğu Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu? Sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Tövbeler Olsun 14. bölüm fragmanı izle...

TÖVBELER OLSUN 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Tövbeler Olsun (@TovbelerOlsun_) November 15, 2020

TÖVBELER OLSUN 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişteki hatalarından ders alıp, helallik almak için binbir çaba sarf eden Namzet’ in bu defa zorlu bir sınavı vardır; Kayseri'den gelen "Öpücük Enişte"...

Namzet, 'Öpücük Enişte’ den helallik almak için elinden geleni yapacak fakat bu hiç de kolay olmayacaktır. Namzet ’in seneler önce yaptıkları yüzünden hem işini kaybedip hem evinden kovulan Öpücük Enişte İstanbul'da kalmaya kararlıdır. Namzet yüzünden yıllarca başı beladan kurtulamayan "Enişte" ve ona ev bulmaya çalışan Sinan, Kazım ve Namzet'i zorlu günler beklemektedir. Latife ve Hülya ise, Neşe'nin başına gelenler yüzünden büyük şok yaşayacaktır. Öte yandan Sena yüzünden Aylin' le arası bozulan Buğra kendini affettirmek için her yolu deneyecektir. Her şeyden habersiz olan Osman ise Namzet'e Sena ve Buğra’nın sevgili olduğu haberini verince Namzet ’in de dahil olmasıyla ortalık iyice karışacaktır.

Osman bu defa Namzet'e yardımcı olabilecek mi? Sena ile Buğra’nın sevgili olduğunu düşünen Namzet gerçeği öğrenecek mi? Neşe'nin başına gelen talihsizlikler ne? "Öpücük Enişte" nin herkesin başını derde sokan rahatsızlığının sebebi ne?

Tüm bu soruların cevabı Tövbeler Olsun ‘un yeni bölümünde...