Nazmiye ve Anıl'ın nişan töreninin ardından isteme kahveleri bu sefer de Aylin ve Buğra için içiliyor! Tövbeler Olsun'un dün akşam ekrana gelen 21. bölümünde neler oldu? Zengin oyuncu kadrosuyla her hafta izleyenleri ekrana kilitleyen Tövbeler Olsun 22. bölüm fragmanı izle

TÖVBELER OLSUN 22. BÖLÜM FRAGMANI

— Tövbeler Olsun (@TovbelerOlsun_) January 10, 2021

TÖVBELER OLSUN 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazmiye’yi Anıl'a isteyeceği sırada Namzet'in planıyla neye uğradığını şaşıran Osman öfke içindedir. Namzet ve Osman büyük bir kavgaya tutuşur. Nazmiye'nin evlenmesine engel olmak için her yolu deneyen Namzet ise en sonunda pes eder ve Nazmiye ile Anıl nişanlanır.

Öte yandan Osman ise Aylin'i Buğra'ya istemeye hazırlanan Namzet'e zor anlar yaşatacaktır. İstanbul'a geri dönen Enişte ise bambaşka planların peşindedir. Define bulmak için çalışmalar başlatan 'Enişte' şans eseri Namzet'in altınlarına ulaşacaktır. Anıl ve Nazmiye’nin aşklarına engel olmaya kararlı olan Ertan ise aradığı fırsatı nihayet yakalar. Ertan, Anıl ile ilgili öğrendiği bu bilgiyi Namzet'e söylemeye karar verir.

Anıl’ın herkesten gizlediği sırrı ne? Osman, Aylin'i Buğra'ya isteyen Namzet’e nasıl bir cevap verecek? Altın sandığını bulan Enişte'nin Kazım ile birlikte yaptığı planı ne? Anıl'ın sırrını öğrenen Namzet'in tepkisi ne olacak?