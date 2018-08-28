Toyota otonom araçlar geliştirme çalışmaları için Uber’le işbirliği yapma kararı aldığını açıkladı. Şirketin Tokyo’daki merkezind en yapılan açıklamada bu işbirliğine 500 milyon dolarlık yatırım yapılacağı bildirildi. İki şirket zaten başka alanlarda da birlikte çalıştığı biliniyor. Toyota’nın da dahil olmasıyla Uber’le benzer konularda çalışan şirket sayısı üçe çıktı. Daha önce General Motors ve Waymo şirketleri de bu konudaki işbirliklerini duyurmuşlardı.

2021’ DE HAYATA GEÇECEK

İki şirketin vardığı anlaşmaya göre Toyota’nın minivanı Sienna üzerinde geliştirilecek olan yeni otonom teknoloji 2021 yılından itibaren denenmeye başlanacak. Otonom araçların seri üretimine karar verilmesi halinde Uber filosunun üçte birini bu araçlar oluşturacak.

Toyota geleceğin otomobilleri için yaygın olarak kullanılmaya başlanan şehir içi ulaşım alternatiflerinin özellikle müşteri beklentilerinin belirlenebilmesi için iyi bir test alanı olduğunu düşünüyor. Marka bu amaçla geçen haziran ayında Uber’in Asyalı rakibi Grab’a da 1 milyar Euro karşılığı yatırım yaptı.

Sadece Toyota değil Uber de bu tür bir işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Çünkü marka geçtiğimiz günlerde ulaşım ağı içine aldığı Arizonalı bir şirketin bünyesindeki otonom aracın ölümlü bir kazaya karışmasının ardından otonom araçlara yaptığı yatırımları kısmak zorunda kalmıştı.

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