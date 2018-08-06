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Toyota fiyatlarını ek vergi vuracak

Ticaret savaşı nedeniyle gelecek ek vergiler otomotiv endüstrisini de vuracak. Toyota'nın ABD'de satılan bazı modellerinde yüzde 25 ek vergi nedeniyle 3000 dolara varan fiyat artışı yaşanması beklenirken, ülkede 10 fabrikada 137 bin kişi çalıştıran şirketin istihdamı da negatif etkilenebilir. Toyota, geçtiğimiz çeyrek 5.9 milyar dolar rekor gelir açıklamıştı

06.08.2018 - 09:34 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ticaret savaşı otomotiv endüstrisini vurmaya devam ediyor. Ülkenin en popüler markalarından biri olan Toyota'nın, başta minivan ve pickup olmak üzere en çok satan modelleri yapılan analizlere göre 3000 dolar artacak.

Toyota tarafından yapılan resmi açıklamada, "Otomotiv ithalatına getirilen yüzde 25 ek vergi tüketiciye yük olacak ve ABD'de satılan her aracın maliyetini yükseltecek." denildi. 

Örneğin, Kentucky'de monte edilen Toyota Camry etiket fiyatına 1800 dolar eklenecek. Tundra pickup ve Sienna minivan fiyatlarında ise sırasıyla 2800 ve 3000 dolar artacak. Bu fiyat artışlarından Uber ve Lyft gibi filoyla hizmet veren ulaştırma şirketleri de etkilenecek.

Trump yönetimi, Çin'in yanı sıra Rusya ve Brezilya'dan yapılacak ithalatlara da yüzde 25 ek vergi öngörüyor ve bilhassa çelik ile alüminyum fiyatlarındaki artış nedeniyle otomotiv endüstrisinde etkileri hemen hissedilecek. 

Tek başına 100 milyar dolar civarında ilave yük getirecek vergi düzenlemesi, diğer ülkelerin de karşılık vermesiyle ABD ekonomisini 200 milyar dolardan fazla zarara uğratacak. 

Geçtiğimiz hafta 5.91 milyar dolarlık rekor gelir açıklayan ve ABD içerisindeki 10 fabrikasının yanı sıra bayilerde 137 bin kişi çalıştıran Toyota'nın da söz konusu firmalar arasında olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu vergilerin istihdamı da negatif etkileyeceğinde hem fikir. 

 

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