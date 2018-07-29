Trump'ın son kurbanı: Renault

ABD yönetiminin İran'a ambargo kararı dünya devi şirketleri olumsuz yönde etkiliyor. Fransız enerji devleri Total ve Engie'nin ardından bu kez de Renault İran planlarını değiştirmek zorunda kalacak.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Renault'un her ne kadar Amerika'da bir pazarı olmasa da, ortağı Nissan'ın ABD'deki varlığı Fransız devini İran'dan çıkış planı yapmaya zorluyor.

Renault'nun COO'su Thierry Bollore, analistlerle yaptığı bir konferans konuşmasında, başta Afrika olmak üzere yeni iş fırsatlarına baktıklarını belirterek, İran'da kaçırılan iş fırsatlarını telafi etmek istediklerini söyledi.

Renault geçtiğimiz yıl İran'ın Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu ve yerel ortağı Parto Negin Naseh ile lokal üretimi yüzde 75 oranında artırmak için anlaşma imzalamıştı.

Şirket bu anlaşma kapsamında henüz kapasite artırımına geçmemiş olsa da 2003 yılından bu yana diğer iki partneriyle üretim yapıyor.



Renault'un İran'daki pazar payı yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ