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        Haberler Magazin 'Toz'da yalnız bırakmadılar - Magazin haberleri

        'Toz'da yalnız bırakmadılar

        'Toz' adlı tiyatro oyunu 300'üncü kez sahnelendi. Dostları, bu özel gününde Zerrin Tekindor'u yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:36
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        'Toz', dün akşam 300'üncü kez sahnelendi. Oyunu; Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim, Nilperi Şahinkaya izledi.

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        'Toz'un başrol oyuncusu Zerrin Tekindor; Beren Saaat, Kenan Doğulu, Esra Dermancıoğlu ve İbrahim Selim'in bu özel gününde kendisini yalnız bırakmamasından dolayı duyduğu mutluluğu; "300'üncü oyunda sizi de görmek ne kadar mutlu etti beni. Hepinizi çok seviyorum…" şeklinde dile getirdi.

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        'Toz'un yönetmenliğini Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor üstlendi.

        #Zerrin Tekindor
        #beren saat
        #Kenan Doğulu
        #Esra Dermancıoğlu
        #nilperi şahinkaya
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