'Toz'da yalnız bırakmadılar
'Toz' adlı tiyatro oyunu 300'üncü kez sahnelendi. Dostları, bu özel gününde Zerrin Tekindor'u yalnız bırakmadı
'Toz', dün akşam 300'üncü kez sahnelendi. Oyunu; Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim, Nilperi Şahinkaya izledi.
'Toz'un başrol oyuncusu Zerrin Tekindor; Beren Saaat, Kenan Doğulu, Esra Dermancıoğlu ve İbrahim Selim'in bu özel gününde kendisini yalnız bırakmamasından dolayı duyduğu mutluluğu; "300'üncü oyunda sizi de görmek ne kadar mutlu etti beni. Hepinizi çok seviyorum…" şeklinde dile getirdi.
'Toz'un yönetmenliğini Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor üstlendi.