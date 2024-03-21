'Toz'da yalnız bırakmadılar

'Toz'un başrol oyuncusu Zerrin Tekindor; Beren Saaat, Kenan Doğulu, Esra Dermancıoğlu ve İbrahim Selim'in bu özel gününde kendisini yalnız bırakmamasından dolayı duyduğu mutluluğu; "300'üncü oyunda sizi de görmek ne kadar mutlu etti beni. Hepinizi çok seviyorum…" şeklinde dile getirdi.