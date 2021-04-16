Orucu bozan haller, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bunlardan biri de "Toz yutmak orucu bozar mı?" sorusu... Merak edilen sorula ilgili Diyanet'ten yanıt geldi. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

TOZ YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından gelen yanıta göre, Toz yutmak veya boğazına sinek girmesi orucu bozmaz.

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

Şu durumlarda oruç bozulmaz;

1-Unutarak yemek.

2-Unutarak içmek.

3-Unutarak vika’ (karı-koca birleşmek)

4-Unutarak hem yemek,hem içmek ve hem de birleşmek.