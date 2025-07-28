TPAO personel alımı ne zaman? Türkiye Petrolleri 366 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı belli mi?

TPAO personel alımı yapacak. Enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı başvuru tarihi ve şartları merak konusu oldu. Toplamda 366 kişi alımı yapılacak TPAO personel alımı şehirleri belli oldu. Peki TPAO personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartlar nelerdir?