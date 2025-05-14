Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'un Ayn Zara, Ras Hasan ve Bin Aşur bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden başladı.

AA'nın Libya medyasından aktardığı haberlere göre, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Bu arada Libya Kızılayı'nın Trablus şubesi alarm seviyesini maksimuma çıkardığını, Trablus Üniversitesi ise eğitime yeniden ara verildiğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarında çatışmaların Savunma Bakanlığı'na bağlı güçlerle "Rada" adlı milis güçleri arasında yaşandığı bilgileri yer aldı.

UNSMIL'DEN SİVİLLERİN BULUNDUĞU BÖLGELERDE ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyon'undan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Trablus'ta yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde iki gecedir tırmanan şiddetten ve sivillerin hayatlarının tehlikeye atılmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

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Açıklamada, sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Libya medyasında 12 Mayıs'ta, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.