Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, otobüse binen saldırgan bilet parasını ödemek için Trabzon Kart’ı kullandı. Ancak Trabzon Kartı’nın içerisinde para olmayınca saldırgan bu sefer şoför M.G’ye para uzattı.

Para ile bilet alınmadığını saldırgana bildiren M.G, başka yolculardan Trabzon Kartı olarak kullanmasını istedi. Ancak saldırgan bunu kabul etmeyerek M.G’yi direksiyon başında darp etmeye başladı. Çıkan boğuşma sonrasında yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Şoför M.G yüzüne aldığı darbeler sonrasında hafif yaralandığı öğrenildi.

Bölgeye kısa sürede gelen güvenlik güçleri konuşma engelli olduğu öğrenilen saldırganı göz altına alırken otobüs şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan M.G'nin karakola götürüldüğü sırada saldırgan tarafından el kol hareketleriyle tehdit edildiği anlar kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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