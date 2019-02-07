Kenan Taşkın'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir araç içinde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Türkiye’ye giriş yapan araç, Trabzon’da durduruldu. Yapılan aramada aracın yakıt deposu içinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 210 bin TL olan 2 kilogram 11 gram metamfetamin ve 680 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Araçta bulunan İran uyruklu 2 kişi “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.