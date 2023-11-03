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        Trabzonspor´dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem açıklaması

        TrabzonsporKulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde hakem performanslarına ve müsabakalarda verilen hatalı kararlara yönelik açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:10
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        Trabzonspor´dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem açıklaması
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        TrabzonsporKulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde hakem performanslarına ve müsabakalarda verilen hatalı kararlara yönelik açıklamada bulundu.

        Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 11´inci haftasında yarın deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi, geçmişte yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

        Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında verilen tartışmalı hakem kararlarının kasıtlı olduğu öne sürülen açıklamada, "Galatasaray, Hatayspor ve Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır. TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, "aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını" TFF´ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

        `ŞANSALAN VAR MÜDAHALESİNİN ÖNÜNE GEÇTİ´

        Son oynanan Fatih Karagümrük maçında Onuachu´nun bariz golünün hakem Ali Şansalan´ca geçerli sayılmasının engellendiği belirtilen açıklamada, "Fatih Karagümrük maçında Onuachu´nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir.Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının "dikkatle izlenmesi" talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi´ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

        `UMARIZ TİYATRONUN FİNALİ FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA SAHNELENMEZ´

        Kritik Fenerbahçe maçı öncesi hakem hataları ve adalet vurgusu yapılan açıklamada, "Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay´in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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