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        Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:12
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        Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hüseyin Gören yönetimindeki 61 K 5288 plakalı kamyonet, Sinlice Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları araçtan ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan 3 kişi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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